Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.12.2019
  • Gazete

ile ilişkisi kabak tadı verdi

ile kendisinden 32 yaş küçük ilişkisi, kabak tadı verdi. 83 yaşındaki sanatçı, bir ayrılıp bir barıştığı genç aşkıyla önceki gün bu karesini paylaşıp "Her zaman, her yerde" yazdı.

Yılan hikayesı!

Gönül Yazar ile kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ilişkisi, kabak tadı verdi. 83 yaşındaki sanatçı, bir ayrılıp bir barıştığı genç aşkıyla önceki gün bu karesini paylaşıp "Her zaman, her yerde" yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGönül Yazar ile Rüzgar Mağden ilişkisi kabak tadı verdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri