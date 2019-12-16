Gönül Yazar ile kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ilişkisi, kabak tadı verdi. 83 yaşındaki sanatçı, bir ayrılıp bir barıştığı genç aşkıyla önceki gün bu karesini paylaşıp "Her zaman, her yerde" yazdı.
Gönül Yazar ile kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ilişkisi, kabak tadı verdi. 83 yaşındaki sanatçı, bir ayrılıp bir barıştığı genç aşkıyla önceki gün bu karesini paylaşıp "Her zaman, her yerde" yazdı.
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