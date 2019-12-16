Yapımcılığını Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', 17 Ocak'ta vizyona giriyor. Görkemli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde genç ve yetenekli oyuncu Ece Çeşmioğlu, canlandırdığı Alina karakteriyle isminden söz ettirecek.

Dokuz ay boyunca at binme, kılıç/hançer kullanma ve dövüş sanatları eğitimleri alan Çeşmioğlu, Boşnak ve Balkan tarihiyle ilgili de teorik dersler aldı.