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'ndan '' filmi için hummalı hazırlık

Yapımcılığını 'ın da yapımcısı olan 'ın üstlendiği '', 17 Ocak'ta vizyona giriyor. Görkemli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde genç ve yetenekli oyuncu , canlandırdığı Alina karakteriyle isminden söz ettirecek.

Hummalı hazırlık

Yapımcılığını Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', 17 Ocak'ta vizyona giriyor. Görkemli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde genç ve yetenekli oyuncu Ece Çeşmioğlu, canlandırdığı Alina karakteriyle isminden söz ettirecek.

Dokuz ay boyunca at binme, kılıç/hançer kullanma ve dövüş sanatları eğitimleri alan Çeşmioğlu, Boşnak ve Balkan tarihiyle ilgili de teorik dersler aldı.

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