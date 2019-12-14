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5 saatte 30 yaş birden yaşlandı!

Oyuncu , 1 Ocak'ta vizyona girecek '' filmi için iki farklı role hazırlandı. Senaryo gereği hem zengin ve yaşlı bir babayı hem de onun mirası peşinde koşturan evladını oynadı. 30 yaş birden yaşlandırılan Cemcir'in profesyonel makyajı, tam 5 saatte tamamlandı.

5 saatte yaşlandı
Oyuncu , 1 Ocak'ta vizyona girecek 'Baba Parası' filmi için iki farklı role hazırlandı. Senaryo gereği hem zengin ve yaşlı bir babayı hem de onun mirası peşinde koşturan evladını oynadı.



30 yaş birden yaşlandırılan Cemcir'in profesyonel makyajı, tam 5 saatte tamamlandı.


Cemcir'in baba rolü için 'dan özel peruk getirildi.

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