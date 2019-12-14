Oyuncu Murat Cemcir, 1 Ocak'ta vizyona girecek 'Baba Parası' filmi için iki farklı role hazırlandı. Senaryo gereği hem zengin ve yaşlı bir babayı hem de onun mirası peşinde koşturan evladını oynadı.
30 yaş birden yaşlandırılan Cemcir'in profesyonel makyajı, tam 5 saatte tamamlandı.
Cemcir'in baba rolü için Fransa'dan özel peruk getirildi.
30 yaş birden yaşlandırılan Cemcir'in profesyonel makyajı, tam 5 saatte tamamlandı.
Cemcir'in baba rolü için Fransa'dan özel peruk getirildi.
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