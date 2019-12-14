Aleyna Tilki, hayranlarını kızdırdı! 2017'de "Sen Olsan Bari" şarkısına çektiği klipte pembe kürk giyen 19 yaşındaki popçu, o dönem tepki çekti. Pembe kürkün gerçek olmadığını söyleyen Aleyna Tilki, "Ben hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam" diyerek kendisini savundu. Ancak Tilki, bu sözünü çabuk unuttu!
Genç popçu, geçtiğimiz gün kürk detaylı ceketiyle dikkat çekti. Instagram'da gerçek kürk giyen ünlüleri ifşa eden 'stopwearingfur' hesabı, Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanıldığını açıkladı.
Tilki'nin giydiği 4 bin 500 TL'lik ceketin markası 'Forte Couture'un resmi hesabında da cekette gerçek rakun kürkü kullanıldığı belirtiliyor.
Genç popçu, geçtiğimiz gün kürk detaylı ceketiyle dikkat çekti. Instagram'da gerçek kürk giyen ünlüleri ifşa eden 'stopwearingfur' hesabı, Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanıldığını açıkladı.
Tilki'nin giydiği 4 bin 500 TL'lik ceketin markası 'Forte Couture'un resmi hesabında da cekette gerçek rakun kürkü kullanıldığı belirtiliyor.
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