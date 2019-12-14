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  • 14.12.2019
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’un ''si 'dan ''a övgü

'un başrol oyuncusu , yine yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait olan atv'nin başarılı dizisi ''a övgüler yağdırdı. Önceki gün Bebek'te konuşan Düzyatan, "Diziyi takip ediyorum ve çok da beğeniyorum. 'in performansı da gayet başarılı. Her geçen gün başarılarının artmasını diliyorum" dedi.




Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yine yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'a övgüler yağdırdı.

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