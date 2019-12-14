Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yine yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'a övgüler yağdırdı.
- Saklambaç
- 14.12.2019
- Gazete
Diriliş Ertuğrul’un 'Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'dan 'Kuruluş Osman'a övgü
Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yine yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'a övgüler yağdırdı. Önceki gün Bebek'te konuşan Düzyatan, "Diziyi takip ediyorum ve çok da beğeniyorum. Burak Özçivit'in performansı da gayet başarılı. Her geçen gün başarılarının artmasını diliyorum" dedi.
Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yine yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'a övgüler yağdırdı.
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