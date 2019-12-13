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  • 13.12.2019
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cı Çağatay! Ulusoy doğradı aşkı yardım etti

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen ile aşkı 'ın ayrıldığı öne sürülmüştü. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde soluğu sessiz sedasız 'de aldı.

Pastırmacı Çağatay

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Çağatay Ulusoy ile aşkı Duygu Sarışın'ın ayrıldığı öne sürülmüştü. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde soluğu sessiz sedasız İzmir'de aldı.

Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin bu anı da sosyal medyaya yansıdı. Ulusoy, pastırma doğrarken aşkı da ona yardım ediyordu.


Aşkları bir dargın bir barışık ilerleyen çift, Şubat'taki barışmadan beri objektiflere birlikte görüntü vermedi

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