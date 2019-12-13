Güzellik tutkusu çığır açtı! Magazin ve sosyetenin ünlü kadınları fiyatıyla dudak uçuklatan kremleri kapışıyor

Ünlüler, güzellik için kesenin ağzını açtı. Hadise, Gülşen, Meryem Uzerli ve Yasemin Özilhan gibi güzeller, yıllara meydan okumak için Hollywood yıldızlarını örnek aldı.



Son dönemde dış görünüşüne daha çok önem veren Hadise, bu kremleri kullanan isimlerden...

SANKİ ALTIN!

Gözde güzeller; Kim Kardashian, Angelina Jolie ve Lady Gaga gibi starların da favorisi olan Guerlain markasının siyah orkide özlü kremini kullanıyor. Markanın 15 ml'lik 4 tüpten oluşan 60 ml'lik siyah orkide özlü kremi, 10 bin 500 liralık fiyatına rağmen yok sattı.



Yasemin Özilhan

Ünlü hanımlar, sadece Peru'da yetiştirilen siyah orkidenin cildi onarıcı gücüyle ışıldadı.



Meryem Uzerli

KAPIŞILDI

Güzellik çılgınlığı bununla sınırlı kalmadı. Sosyetikler, hücreleri yenileyici beta enzim içerikli MBR markalı kremin de peşine düştü. Markanın 325 ml'lik krem ve temizleyiciden oluşan güzellik seti ise 23 bin liralık fiyatıyla dudak uçuklattı.



23 bin 150 TL

Bu arada siyah orkideli kremin fiyatı, asgari ücret ile geçinen bir kişinin 5 aylık maaşına eş değerken; beta enzimli kreme harcanan parayla da mütevazı bir otomobil almak mümkün…



10 bin 500 TL

SIRRI SİYAH ORKİDE



Güzellik trendlerini yakından takip eden ABD'li yıldız Kim Kardashian, siyah orkide özlü kremin müdavimleri arasında...