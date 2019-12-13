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  • 13.12.2019
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Eski manken 'nın yılbaşı planı: PTT

Eski manken , önceki akşam işadamı eşi ile Etiler Papermoon çıkışı objektiflere yansıdı. Yeni yıl planı sorulan ikili, "Yılbaşında evde olacağız" dedi.

Yılbaşı planı: PTT

Eski manken Ebru Şallı, önceki akşam işadamı eşi Uğur Akkuş ile Etiler Papermoon çıkışı objektiflere yansıdı.

Yeni yıl planı sorulan ikili, "Yılbaşında evde olacağız" dedi.

Doğan SAVAŞ

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