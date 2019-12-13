Eski manken Ebru Şallı, önceki akşam işadamı eşi Uğur Akkuş ile Etiler Papermoon çıkışı objektiflere yansıdı.
Yeni yıl planı sorulan ikili, "Yılbaşında evde olacağız" dedi.
Doğan SAVAŞ
Eski manken Ebru Şallı, önceki akşam işadamı eşi Uğur Akkuş ile Etiler Papermoon çıkışı objektiflere yansıdı.
Yeni yıl planı sorulan ikili, "Yılbaşında evde olacağız" dedi.
Doğan SAVAŞ
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