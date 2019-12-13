Aleyna Tilki, büyüklerini hedef aldı. 19 yaşındaki şarkıcı, "Rap müzik, popu öldürdü" diyenlere şu sözlerle taşını attı: "Çok fazla hit şarkı yok. Bazı abiler, ablalar özensiz davrandı. Bu yüzden rapçiler özgürce üretti."

HEDEFİM YURT DIŞI

Gözünü ABD'ye diken Tilki, dünya starı olmak için yabancı şirketlerle çalıştığını söyledi.

Aydın HAMZA