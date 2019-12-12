Her adımıyla olay olan Aleyna Tilki, tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen popçu, 2 bin 500 liralık Forte Couture marka püsküllü ve kürklü kot ceketiyle aykırı tarzını konuşturdu.

Aykırı tarzıyla bilinen Aleyna Tilki, bu kez de püsküllü ceketiyle tüm bakışları üzerine topladı.