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  • 12.12.2019
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tarzıyla da olay oldu

Her adımıyla olay olan , tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen popçu, 2 bin 500 liralık Forte Couture marka püsküllü ve kürklü kot ceketiyle aykırı tarzını konuşturdu.

Tilki style

Her adımıyla olay olan Aleyna Tilki, tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen popçu, 2 bin 500 liralık Forte Couture marka püsküllü ve kürklü kot ceketiyle aykırı tarzını konuşturdu.

Aykırı tarzıyla bilinen , bu kez de püsküllü ceketiyle tüm bakışları üzerine topladı.

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