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  • 11.12.2019
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’un başına talih kuşu kondu! ’un yeni filminde...

İş ve özel hayatındaki başarısızlıklar yüzünden depresyona giren ’un, başına talih kuşu kondu. Boluğur’un ’un yeni filminde oynayacağı konuşuluyor.

Çağatay piyangosu

Uzun süredir setlerden uzak kalan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde menajeriyle yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Çağatay Ulusoy'un menajeri Engin Aykanat'ın kapısını çaldı. Aykanat'la anlaşan Boluğur'un şansı yaver gitti. Konuşulanlara göre Ulusoy, senaryosu kendisine ait olan yeni sinema filmi projesi için teklif götürdü.


Senaristlik ve yönetmenlikte kendini geliştiren , gelecek yıl çekilmesi planlanan filmin senaryosu için şu sıralar hummalı şekilde çalışıyor.

ŞANSI DÖNDÜ
İki yıl önce dizisi yayından kalkan ve o tarihten beri iş ile özel yaşamında yüzü gülmeyen , teklifle havalara uçtu. İlk kez bir sinema filminde oynayacak olan Boluğur'un yeni projesi, "Merve'ye Çağatay Ulusoy piyangosu vurdu" dedirtti.

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