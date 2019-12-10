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  • 10.12.2019
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'in şans filmi: Baba Parası

Başrollerini ve 'le paylaştığı 'Baba Parası' filminin heyecanını yaşayan , "Komedinin usta oyuncuları ile bir araya gelmek benim için büyük şans" dedi.

Yağmur’un şans filmi

Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le paylaştığı 'Baba Parası' filminin heyecanını yaşayan Yağmur Tanrısevsin, "Komedinin usta oyuncuları ile bir araya gelmek benim için büyük şans" dedi.

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