Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le paylaştığı 'Baba Parası' filminin heyecanını yaşayan Yağmur Tanrısevsin, "Komedinin usta oyuncuları ile bir araya gelmek benim için büyük şans" dedi.
Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le paylaştığı 'Baba Parası' filminin heyecanını yaşayan Yağmur Tanrısevsin, "Komedinin usta oyuncuları ile bir araya gelmek benim için büyük şans" dedi.
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