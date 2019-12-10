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yakın dostu 'ı unutmadı

, 2012 yılında vefat eden yakın dostu 'ı unutmadı. , Okay anısına Vakfı aracılığıyla Kızılcaterzi sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu...

Sezen’den büyük vefa

Sezen Aksu, 2012 yılında vefat eden yakın dostu Meral Okay'ı unutmadı. , Okay anısına Vakfı aracılığıyla Tekirdağ Kızılcaterzi sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu...


Aksu, bir kez daha vefasını gözler önüne serdi.

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