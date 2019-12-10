Sezen Aksu, 2012 yılında vefat eden yakın dostu Meral Okay'ı unutmadı. Minik Serçe, Okay anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Tekirdağ Kızılcaterzi sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu...



Aksu, bir kez daha vefasını gözler önüne serdi.