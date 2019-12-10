Sezen Aksu, 2012 yılında vefat eden yakın dostu Meral Okay'ı unutmadı. Minik Serçe, Okay anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Tekirdağ Kızılcaterzi sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu...
Aksu, bir kez daha vefasını gözler önüne serdi.
Sezen Aksu, 2012 yılında vefat eden yakın dostu Meral Okay'ı unutmadı. Minik Serçe, Okay anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Tekirdağ Kızılcaterzi sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu...
Aksu, bir kez daha vefasını gözler önüne serdi.
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