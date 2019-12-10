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  • 10.12.2019
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'den örnek proje

'ün yedinci sosyal sorumluluk projesi olan '', , , Kubat, , Tepki ve Pi gibi Türk müziğinin birbirinden değerli isimlerini bir araya getirdi.

Örnek proje

Bahadır Tatlıöz'ün yedinci sosyal sorumluluk projesi olan '', , , Kubat, , Tepki ve Pi gibi Türk müziğinin birbirinden değerli isimlerini bir araya getirdi. Dün dinleyicilerin beğenisine sunulan projede çocuk istismarı, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve şiddete maruz kalan kadınlara vurgu yapılıyor.

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