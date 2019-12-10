Bahadır Tatlıöz'ün yedinci sosyal sorumluluk projesi olan 'Kına', Bulutsuzluk Özlemi, Gökhan Türkmen, Kubat, Mehmet Erdem, Tepki ve Pi gibi Türk müziğinin birbirinden değerli isimlerini bir araya getirdi. Dün dinleyicilerin beğenisine sunulan projede çocuk istismarı, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve şiddete maruz kalan kadınlara vurgu yapılıyor.
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