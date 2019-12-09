Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Gece Life Nakkaştepe'de sahne aldı. Tarzıyla ABD yıldız Kim Kardashian'a benzetilen Yaşar, 'Ona benzemek gibi bir niyetim yok. Zaten o yokken biz vardık' diye konuştu. Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Gece Life Nakkaştepe'de sahne aldı. Tarzıyla ABD yıldız Kim Kardashian'a benzetilen Yaşar, 'Ona benzemek gibi bir niyetim yok. Zaten o yokken biz vardık' diye konuştu.
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