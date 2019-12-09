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  • 09.12.2019
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Tarzıyla 'a benzetilen : O yokken biz vardık

Şarkıcı , önceki akşam Gece Life Nakkaştepe'de sahne aldı. Tarzıyla ABD yıldız 'a benzetilen Yaşar, "Ona benzemek gibi bir niyetim yok. Zaten o yokken biz vardık" diye konuştu.

O da 'Kim'miş?
Şarkıcı , önceki akşam Gece Life Nakkaştepe'de sahne aldı. Tarzıyla ABD yıldız 'a benzetilen Yaşar, "Ona benzemek gibi bir niyetim yok. Zaten o yokken biz vardık" diye konuştu.

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