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  • 09.12.2019
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ve aşkı sefası

Bu yaz kısa süreli ayrılık yaşayan sosyetik ile aşkı , 'de barışmıştı. çift, önceki gün çıktıkları tatilinde de dostlarıyla doyasıya eğlendi.

Miami sefası

Bu yaz kısa süreli ayrılık yaşayan sosyetik Şebnem Dinçgör ile aşkı Melih Özkan, 'de barışmıştı. çift, önceki gün çıktıkları tatilinde de dostlarıyla doyasıya eğlendi.

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