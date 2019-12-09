Bu yaz kısa süreli ayrılık yaşayan sosyetik Şebnem Dinçgör ile aşkı Melih Özkan, Eylül'de barışmıştı. Ünlü çift, önceki gün çıktıkları Miami tatilinde de dostlarıyla doyasıya eğlendi.
- Saklambaç
- 09.12.2019
- Gazete
Bu yaz kısa süreli ayrılık yaşayan sosyetik Şebnem Dinçgör ile aşkı Melih Özkan, Eylül'de barışmıştı. Ünlü çift, önceki gün çıktıkları Miami tatilinde de dostlarıyla doyasıya eğlendi.
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