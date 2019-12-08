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  • 08.12.2019
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'nın piyangosu aşk oldu

, önceki gün eşi 'la Bebek'te görüntülendi. Güzel model, kendisine piyango bileti satmak isteyen satıcıya "Ben aşkta kazandım" yanıtı verdi.

Piyangosu aşk oldu

Ebru Şallı, önceki gün eşi Uğur Akkuş'la Bebek'te görüntülendi. Güzel model, kendisine piyango bileti satmak isteyen satıcıya "Ben aşkta kazandım" yanıtı verdi.

Aydın HAMZA

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