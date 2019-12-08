Ebru Şallı, önceki gün eşi Uğur Akkuş'la Bebek'te görüntülendi. Güzel model, kendisine piyango bileti satmak isteyen satıcıya "Ben aşkta kazandım" yanıtı verdi.
Aydın HAMZA
Ebru Şallı, önceki gün eşi Uğur Akkuş'la Bebek'te görüntülendi. Güzel model, kendisine piyango bileti satmak isteyen satıcıya "Ben aşkta kazandım" yanıtı verdi.
Aydın HAMZA
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