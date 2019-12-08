Aleyna Tilki, önceki gün Instagram'da sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını paylaştı. 19 yaşındaki popçu, paylaşımına 'Ben star değil, sanatçı olmayı seçiyorum' notu düştü. Aleyna Tilki, önceki gün Instagram'da sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını paylaştı. 19 yaşındaki popçu, paylaşımına 'Ben star değil, sanatçı olmayı seçiyorum' notu düştü.
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