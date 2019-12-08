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  • 08.12.2019
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'den 'sanatçı olacağım' paylaşımı

, önceki gün Instagram'da sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını paylaştı. 19 yaşındaki popçu, paylaşımına "Ben star değil, sanatçı olmayı seçiyorum" notu düştü.

Star değil sanatçı olacağım
Aleyna Tilki, önceki gün Instagram'da sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını paylaştı. 19 yaşındaki popçu, paylaşımına "Ben star değil, sanatçı olmayı seçiyorum" notu düştü.

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