Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi! Aleyna Tilki, dün bu kareyle takipçilerine sürprizi olduğunu söyledi. Popçu, ardından şu sözlerle de müjdeyi verdi: "İngilizce parçam çıkana kadar ayda bir şarkı yapıp seri üretime geçiyorum."

Aleyna Tilki, dün bu kareyle takipçilerine sürprizi olduğunu söyledi. Popçu, ardından şu sözlerle de müjdeyi verdi: "İngilizce parçam çıkana kadar ayda bir şarkı yapıp seri üretime geçiyorum." TÜM MANŞETLER