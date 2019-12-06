Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi!

Aleyna Tilki, dün bu kareyle takipçilerine sürprizi olduğunu söyledi. Popçu, ardından şu sözlerle de müjdeyi verdi: "İngilizce parçam çıkana kadar ayda bir şarkı yapıp seri üretime geçiyorum."
Aleyna Tilki, dün bu kareyle takipçilerine sürprizi olduğunu söyledi. Popçu, ardından şu sözlerle de müjdeyi verdi: "İngilizce parçam çıkana kadar ayda bir şarkı yapıp seri üretime geçiyorum."
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