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  • 06.12.2019
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Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi!

Aleyna Tilki, dün bu kareyle takipçilerine sürprizi olduğunu söyledi. Popçu, ardından şu sözlerle de müjdeyi verdi: "İngilizce parçam çıkana kadar ayda bir şarkı yapıp seri üretime geçiyorum."

Sürprizi var

Aleyna Tilki, dün bu kareyle takipçilerine sürprizi olduğunu söyledi. Popçu, ardından şu sözlerle de müjdeyi verdi: "İngilizce parçam çıkana kadar ayda bir şarkı yapıp seri üretime geçiyorum."

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