EDHO geleneği bozmadı! Yine zirvede...

atv'nin salı akşamlarının sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geleneği bozmadı. tüm kişilerde 8.70 izlenme oranı ve 20.13 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9.15 izlenme oranı ve 19.72 izlenme payı ile birinciliği kimseye kaptırmadı. 150. Bölüm etiketi #edho, Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.