Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.12.2019
  • Gazete

EDHO geleneği bozmadı! Yine zirvede...

atv'nin salı akşamlarının sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geleneği bozmadı. tüm kişilerde 8.70 izlenme oranı ve 20.13 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9.15 izlenme oranı ve 19.72 izlenme payı ile birinciliği kimseye kaptırmadı.

Geleneği bozmadı

atv'nin salı akşamlarının sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geleneği bozmadı. tüm kişilerde 8.70 izlenme oranı ve 20.13 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9.15 izlenme oranı ve 19.72 izlenme payı ile birinciliği kimseye kaptırmadı. 150. Bölüm etiketi #edho, Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEDHO geleneği bozmadı! Yine zirvede...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri