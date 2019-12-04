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ile 'nın başrolündeki '' filmi için geri sayım başladı

ile 'nın başrolündeki '' filmi için geri sayım başladı. 'in yazıp yönettiği film, 28 Şubat 2020'de beyaz perdede romantik rüzgarlar estirecek.

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