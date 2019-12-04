Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrolündeki 'Ağır Romantik' filmi için geri sayım başladı. Deniz Denizciler'in yazıp yönettiği film, 28 Şubat 2020'de beyaz perdede romantik rüzgarlar estirecek. Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrolündeki 'Ağır Romantik' filmi için geri sayım başladı. Deniz Denizciler'in yazıp yönettiği film, 28 Şubat 2020'de beyaz perdede romantik rüzgarlar estirecek.
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