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  • 04.12.2019
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a giren efkar dağıttı

Uzun süredir evden çıkmayan a giren , önceki akşam hüzne ara verdi. Bir süredir eve kapanan oyuncu, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenip stres attı.

Efkar dağıttı!

İş ve özel yaşamındaki mutsuzluk nedeniyle depresyona giren Merve Boluğur, önceki gün bir mekanda efkar dağıttı.


Güzel oyuncu, mekanda arkadaşlarıyla böyle hatıra pozu verdi.

Dostlarını hayatından çıkaran güzel oyuncu, birkaç kız arkadaşıyla gittiği mekanda kurtlarını döktü.

'Bir Sevda Geldi Başıma' şarkısında halay çeken oyuncu, 'Antebin Hamamları' şarkısında da göbek attı.

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