Afra Saraçoğlu ile kendisi gibi oyuncu aşkı Mert Yazıcıoğlu, önceki gün aşka geldi. Yazıcıoğlu, 22 yaşına giren aşkıyla karesini "İyi ki doğdun," notuyla paylaştı. Güzel oyuncu da ona kalple karşılık verdi.
Afra Saraçoğlu ile kendisi gibi oyuncu aşkı Mert Yazıcıoğlu, önceki gün aşka geldi. Yazıcıoğlu, 22 yaşına giren aşkıyla karesini "İyi ki doğdun," notuyla paylaştı. Güzel oyuncu da ona kalple karşılık verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.