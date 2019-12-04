Afra Saraçoğlu ile kendisi gibi oyuncu aşkı Mert Yazıcıoğlu, önceki gün aşka geldi. Yazıcıoğlu, 22 yaşına giren aşkıyla karesini "İyi ki doğdun," notuyla paylaştı. Güzel oyuncu da ona kalple karşılık verdi.