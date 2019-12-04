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  • 04.12.2019
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ve çifti aşka geldi

ile kendisi gibi oyuncu aşkı , önceki gün aşka geldi. Yazıcıoğlu, 22 yaşına giren aşkıyla karesini "İyi ki doğdun," notuyla paylaştı. Güzel oyuncu da ona kalple karşılık verdi.

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