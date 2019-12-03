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  • 03.12.2019
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Popçu 'la nişanlandı

Popçu , önceki akşam aşkı 'la nişanlandı. Bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle mutluluğa ilk adımı attı. Özbey, nişanlısıyla bu romantik pozunu da Instagram'da paylaştı.

Sıra düğünde

Popçu , önceki akşam aşkı 'la nişanlandı. Bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle mutluluğa ilk adımı attı. Özbey, nişanlısıyla bu romantik pozunu da Instagram'da paylaştı.

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