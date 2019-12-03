Popçu Merve Özbey, önceki akşam aşkı Kenan Koçak'la nişanlandı. Bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle mutluluğa ilk adımı attı. Özbey, nişanlısıyla bu romantik pozunu da Instagram'da paylaştı.
Popçu Merve Özbey, önceki akşam aşkı Kenan Koçak'la nişanlandı. Bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle mutluluğa ilk adımı attı. Özbey, nişanlısıyla bu romantik pozunu da Instagram'da paylaştı.
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