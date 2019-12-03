Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.12.2019
  • Gazete

'ın müzikal fiyatı 'yı katladı

’ın başrolündeki İzmir’in Kızları Müzikali’nin biletleri satışa çıktı. Merakla beklenen oyunun bilet fiyatlarının ’nın başrolündeki Alice Müzikali’nden fazla olması dikkat çekti.

Gökçe tarifesi

Güzel oyuncuların dizi setindeki rekabeti tiyatro sahnesine yansıdı. Alice Müzikali'nin başrolü Serenay Sarıkaya'nın ardından Gökçe Bahadır da tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Bahadır'ın başrolündeki Sezen Aksu şarkılarından oluşan İzmir'in Kızları Müzikali'nin biletleri 110 ile 330 lira arasında satışa çıktı. Alice Müzikali'nin bilet fiyatları ise 91-318 lira arasında değişiyor.


Sarıkaya, ilk müzikal deneyiminde seyirciden tam not aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGökçe Bahadır'ın müzikal fiyatı Serenay Sarıkaya'yı katladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri