Başarılı şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün eşi Savaş Yurtsever ile birlikte Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Güzel şarkıcı, yılbaşında Florya'daki Meos Balık'ta sahne alacağını söyledi. "Ben ve ekibim olarak birbirinden güzel hediyeler dağıtıp çekilişle çiftlere Kıbrıs tatili hediye edeceğiz" dedi.
- Saklambaç
- 03.12.2019
- Gazete
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