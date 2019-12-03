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  • 03.12.2019
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Başarılı şarkıcı Yılbaşında Florya’da

Başarılı şarkıcı , önceki gün eşi Savaş Yurtsever ile birlikte Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Güzel şarkıcı, yılbaşında Florya'daki Meos Balık'ta sahne alacağını söyledi.

Yılbaşında Florya’da
Başarılı şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün eşi Savaş Yurtsever ile birlikte Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Güzel şarkıcı, yılbaşında Florya'daki Meos Balık'ta sahne alacağını söyledi. "Ben ve ekibim olarak birbirinden güzel hediyeler dağıtıp çekilişle çiftlere tatili hediye edeceğiz" dedi.

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