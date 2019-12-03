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  • 03.12.2019
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filminin afişleri çıktı

1 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak filminin afişi çıktı. Aksiyon ve komedi yüklü filmde, bir milyar dolarlık baba mirası peşine düşen ailenin macerası anlatılıyor.

Afişlerde Baba Parası

Başrollerini , , , 'in yönetmen ve senaristliğini ise 'in paylaştığı Baba Parası filminin afişleri çıktı

Sinemaseverlerden tam not alan afişte filmin aksiyon ve komedi yüklü hikayesinin işaretleri yansıtıldı.

Bir milyar dolarlık baba mirası peşine düşen ailenin maceralarını konu alan filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

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