Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin'in yönetmen ve senaristliğini ise Selçuk Aydemir'in paylaştığı Baba Parası filminin afişleri çıktı
Sinemaseverlerden tam not alan afişte filmin aksiyon ve komedi yüklü hikayesinin işaretleri yansıtıldı.
Bir milyar dolarlık baba mirası peşine düşen ailenin maceralarını konu alan filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.
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