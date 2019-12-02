Yeni yıla yeni şarkı

Güzel popçu Simge Sağın, Kıbrıs'ta hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. Yaz aylarında imaj değişimi için saçlarını sarıya boyatan şarkıcı, yeni yılda yeni şarkısıyla piyasalara döneceği açıkladı. Güzel popçu Simge Sağın, Kıbrıs'ta hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. Yaz aylarında imaj değişimi için saçlarını sarıya boyatan şarkıcı, yeni yılda yeni şarkısıyla piyasalara döneceği açıkladı.
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