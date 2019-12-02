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Yeni yıla yeni şarkı

Güzel popçu , 'ta hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. Yaz aylarında imaj değişimi için saçlarını sarıya boyatan şarkıcı, yeni yılda yeni şarkısıyla piyasalara döneceği açıkladı.

Yeni yıla yeni şarkı
Güzel popçu Simge Sağın, 'ta hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. Yaz aylarında imaj değişimi için saçlarını sarıya boyatan şarkıcı, yeni yılda yeni şarkısıyla piyasalara döneceği açıkladı.

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