Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.12.2019
  • Gazete

'ın konserini yağış vurdu

'ın, 'ta aşırı yağış nedeniyle ertelenen konseri önceki gün gerçekleşti. Hayranlarıyla dertleşen Ortaç, "Konser vereceğim gün ortalığı götürüyor. Ne bahtsız adamım" dedi.

Çok dertli
Serdar Ortaç'ın, 'ta aşırı yağış nedeniyle ertelenen konseri önceki gün gerçekleşti. Hayranlarıyla dertleşen Ortaç, "Konser vereceğim gün ortalığı götürüyor. Ne bahtsız adamım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSerdar Ortaç'ın konserini yağış vurdu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri