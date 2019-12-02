Serdar Ortaç'ın, Kıbrıs'ta aşırı yağış nedeniyle ertelenen konseri önceki gün gerçekleşti. Hayranlarıyla dertleşen Ortaç, 'Konser vereceğim gün ortalığı sel götürüyor. Ne bahtsız adamım' dedi. Serdar Ortaç'ın, Kıbrıs'ta aşırı yağış nedeniyle ertelenen konseri önceki gün gerçekleşti. Hayranlarıyla dertleşen Ortaç, 'Konser vereceğim gün ortalığı sel götürüyor. Ne bahtsız adamım' dedi.
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