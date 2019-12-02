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  • 02.12.2019
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Boğaz'da gördüğü manzarayla şoke oldu

, önceki gün Boğaz'da gördüğü manzarayla şoke oldu. Oyuncu, pislik içindeki denizi çekip "Daha ne kadar kirletebiliriz?" diye isyan etti. Bakan'ın, paylaşımna "'da boğazımıza kadar çöpe battık" mesajı yağdı.

Boğazımıza kadar pislik

Seda Bakan, önceki gün Boğaz'da gördüğü manzarayla şoke oldu. Oyuncu, pislik içindeki denizi çekip "Daha ne kadar kirletebiliriz?" diye isyan etti. Bakan'ın, paylaşımna "İstanbul'da boğazımıza kadar çöpe battık" mesajı yağdı.

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