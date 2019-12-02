Seda Bakan, önceki gün Boğaz'da gördüğü manzarayla şoke oldu. Oyuncu, pislik içindeki denizi çekip "Daha ne kadar kirletebiliriz?" diye isyan etti. Bakan'ın, paylaşımna "İstanbul'da boğazımıza kadar çöpe battık" mesajı yağdı.
Seda Bakan, önceki gün Boğaz'da gördüğü manzarayla şoke oldu. Oyuncu, pislik içindeki denizi çekip "Daha ne kadar kirletebiliriz?" diye isyan etti. Bakan'ın, paylaşımna "İstanbul'da boğazımıza kadar çöpe battık" mesajı yağdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.