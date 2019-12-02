Seda Bakan, önceki gün Boğaz'da gördüğü manzarayla şoke oldu. Oyuncu, pislik içindeki denizi çekip "Daha ne kadar kirletebiliriz?" diye isyan etti. Bakan'ın, paylaşımna "İstanbul'da boğazımıza kadar çöpe battık" mesajı yağdı.