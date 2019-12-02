Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı programları da yapılmaya başlandı. Bu sene de Kıbrıs'ı ihya edecek olan Beyaz Türkler, şimdiden yerlerini ayırttı. Yavru Vatan'daki otellerin doluluk oranı, şimdiden yüzde 96'ya ulaştı. Hadise'den Ebru Gündeş'e, Seda Sayan'dan Funda Arar'a, Öykü Gürman'dan Murat Dalkılıç'a kadar birçok ünlü sanatçının sahne alacağı lüks otellerde, sınırlı sayıda yer kaldı. Yılbaşı programlarını izlemek için en az 3 gün konaklama şartı getiren oteller kadar sanatçıların sahne ücretleri de dudak uçuklattı. Hadise'nin yılbaşında sahneye çıkmak için tam 800 bin TL, Ebru Gündeş'in ise 600 bin TL alacağı iddia ediliyor...



REKOR HADİSESİ



Yılbaşında birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı Kıbrıs'ta 800 bin TL'lik sahne ücretiyle Hadise ilk sırada...



SEDA SAYAN



ÖYKÜ GÜRMAN

Sayan ve Gürman da 2020'ye Kıbrıs'ta 'merhaba' diyecek.



FUNDA ARAR