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  • 02.12.2019
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yılbaşında ünlü sanatçılarla şenlenecek! sahne ücretiyle zirveye oturdu...

2020’ye bir ay kala yılbaşı planları yapılmaya başlandı. Şimdiden yüzde 96 doluluk oranına ulaşan , ünlü sanatçılarla şenlenecek. , yılbaşı sahnesinden 800 bin TL alacak!

Şampiyon Kıbrıs

Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı programları da yapılmaya başlandı. Bu sene de Kıbrıs'ı ihya edecek olan Beyaz Türkler, şimdiden yerlerini ayırttı. Yavru Vatan'daki otellerin doluluk oranı, şimdiden yüzde 96'ya ulaştı. Hadise'den Ebru Gündeş'e, Seda Sayan'dan Funda Arar'a, Öykü Gürman'dan Murat Dalkılıç'a kadar birçok ünlü sanatçının sahne alacağı lüks otellerde, sınırlı sayıda yer kaldı. Yılbaşı programlarını izlemek için en az 3 gün konaklama şartı getiren oteller kadar sanatçıların sahne ücretleri de dudak uçuklattı. Hadise'nin yılbaşında sahneye çıkmak için tam 800 bin TL, Ebru Gündeş'in ise 600 bin TL alacağı iddia ediliyor...

REKOR HADİSESİ

Yılbaşında birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı 'ta 800 bin TL'lik sahne ücretiyle ilk sırada...


SEDA SAYAN


ÖYKÜ GÜRMAN
Sayan ve Gürman da 2020'ye Kıbrıs'ta 'merhaba' diyecek.


FUNDA ARAR

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