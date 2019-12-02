Mevlana'nın hayatını anlatan 'Mest-i Aşk' filminde Kimya Hatun rolündeki Hande Erçel'in setten kareleri basına yansıdı.
Türk-İran yapımı filmde Mevlana'nın üvey kızını canlandıracak olan güzel oyuncunun kostümlü pozları merak uyandırdı.
GENÇ YETENEKLER BULUŞTU
Genç oyuncu Boran Kuzum ise filmde Alaaddin rolünde...
EN GÜZEL KADRO
2020'de vizyona girecek filmde güzel oyuncu Bensu Soral da var.
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