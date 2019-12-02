Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.12.2019
  • Gazete

'' filminde rolünü üstlendi

, ‘’ filminde ‘’ rolünü üstlendi. Erçel, rolü gereği yöresel kostümler giydi. Türk-İran yapımı filmde Mevlana'nın üvey kızını canlandıracak olan güzel oyuncunun kostümlü pozları merak uyandırdı.

Hande Hatun

Mevlana'nın hayatını anlatan 'Mest-i Aşk' filminde Kimya Hatun rolündeki Hande Erçel'in setten kareleri basına yansıdı.

Türk-İran yapımı filmde Mevlana'nın üvey kızını canlandıracak olan güzel oyuncunun kostümlü pozları merak uyandırdı.


GENÇ YETENEKLER BULUŞTU
Genç oyuncu Boran Kuzum ise filmde Alaaddin rolünde...

EN GÜZEL KADRO
2020'de vizyona girecek filmde güzel oyuncu Bensu Soral da var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Erçel 'Mest-i Aşk' filminde Kimya Hatun rolünü üstlendi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri