Pop müziğin çılgın kızı Aleyna Tilki, yine olay yarattı. 19 yaşındaki popçu, Twitter'daki şu paylaşımıyla şoke etti: "Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka, özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan."