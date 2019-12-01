Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gün uzun süredir görüşmediği arkadaşı Aylin Güney ile buluştu. Yıllar önce birlikte basketbol oynayan ikili, hasret giderdi. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gün uzun süredir görüşmediği arkadaşı Aylin Güney ile buluştu. Yıllar önce birlikte basketbol oynayan ikili, hasret giderdi.
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