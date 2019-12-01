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  • 01.12.2019
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,uzun süredir görüşmediği arkadaşı ile hasret giderdi

Ünlü oyuncu , önceki gün uzun süredir görüşmediği arkadaşı ile buluştu. Yıllar önce birlikte basketbol oynayan ikili, hasret giderdi.

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