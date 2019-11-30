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  • 30.11.2019
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Süper minili fotoğraf paylaşan yine olay oldu! 'u abartınca...

Sesinin güzelliği kadar zekasıyla da yeni neslin en popüler yıldızlarından olan , uyanıklığını konuşturdu. Aleyna Tilki, daha ince görünmek için tekniği uyguladı. Ancak tekniği abartınca, arkasındaki duvar yamuldu!

Seni gidi Tilki!

Sesinin güzelliği kadar zekasıyla da yeni neslin en popüler yıldızlarından olan Aleyna Tilki, uyanıklığını konuşturdu. 19 yaşındaki Tilki, önceki gün paylaştığı fotoğrafta Photoshop'la eridi. Ancak Aleyna, 'u abartınca duvarı yamulttu.


, daha ince görünmek için Photoshop tekniği uyguladı. Ancak tekniği abartınca, arkasındaki duvar yamuldu!

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