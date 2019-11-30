Sesinin güzelliği kadar zekasıyla da yeni neslin en popüler yıldızlarından olan Aleyna Tilki, uyanıklığını konuşturdu. 19 yaşındaki Tilki, önceki gün paylaştığı fotoğrafta Photoshop'la eridi. Ancak Aleyna, Photoshop'u abartınca duvarı yamulttu.



Aleyna Tilki, daha ince görünmek için Photoshop tekniği uyguladı. Ancak tekniği abartınca, arkasındaki duvar yamuldu!