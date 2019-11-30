Ebru Yaşar, önceki gün Akmerkez'deydi. Evlendikten sonra ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanan Yaşar, '5 yıl sonra İstanbul'da sevenlerimle buluşacağım. Çok heyecan verici' diye konuştu. Ebru Yaşar, önceki gün Akmerkez'deydi. Evlendikten sonra ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanan Yaşar, '5 yıl sonra İstanbul'da sevenlerimle buluşacağım. Çok heyecan verici' diye konuştu.
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