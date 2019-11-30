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  • 30.11.2019
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'ın sahne hasreti bitiyor

, önceki gün Akmerkez'deydi. Evlendikten sonra ilk kez 'da sahne almaya hazırlanan Yaşar, "5 yıl sonra İstanbul'da sevenlerimle buluşacağım. Çok heyecan verici" diye konuştu.

Hasret bitiyor
, önceki gün Akmerkez'deydi. Evlendikten sonra ilk kez 'da sahne almaya hazırlanan Yaşar, "5 yıl sonra İstanbul'da sevenlerimle buluşacağım. Çok heyecan verici" diye konuştu.

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