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  • 28.11.2019
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ile aşkı yine hüsrana uğrayan sessizliğe gömüldü

İşadamı ile aşkı yine hüsrana uğrayan , önceki gün İstinyePark'taydı. Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen Sırp şarkıcı, Saran'la ilgili soruları duymazdan geldi.

Ayrılığa tıp oynadı
İşadamı Sadettin Saran ile aşkı yine hüsrana uğrayan Emina Jahovic, önceki gün İstinyePark'taydı. Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen Sırp şarkıcı, Saran'la ilgili soruları duymazdan geldi.

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