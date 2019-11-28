İşadamı Sadettin Saran ile aşkı yine hüsrana uğrayan Emina Jahovic, önceki gün İstinyePark'taydı. Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen Sırp şarkıcı, Saran'la ilgili soruları duymazdan geldi. İşadamı Sadettin Saran ile aşkı yine hüsrana uğrayan Emina Jahovic, önceki gün İstinyePark'taydı. Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen Sırp şarkıcı, Saran'la ilgili soruları duymazdan geldi.
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