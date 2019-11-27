Başarılı sanatçı Haluk Bilginer, önceki akşam 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde göğsümüzü kabarttı. Başrolündeki 'Şahsiyet' adlı internet dizisiyle aday gösterilen Bilginer, New York'taki törende 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Bilginer, "Ödülün kendimden çok Türkiye'ye gitmesinden dolayı çok mutluyum" diyerek de büyük alkış aldı. Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve sayısız başarıya imza atan 65 yaşındaki oyuncu, bu alanda ödül alan ilk Türk oyuncu oldu.

Dizi sektörünün Oscar'ı olarak kabul edilen Emmy'de tarihe geçen Bilginer, sosyal medyaya damga vurdu.