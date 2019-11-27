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  • 27.11.2019
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Ünlü oyuncu 47. 'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi

Ünlü oyuncu , önceki akşamki 47. ’nde tarihe geçti. Başarılı sanatçı, ’ta ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alarak bu alandaki ilk Türk oyuncu oldu.

Helal olsun

Başarılı sanatçı Haluk Bilginer, önceki akşam 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde göğsümüzü kabarttı. Başrolündeki 'Şahsiyet' adlı internet dizisiyle aday gösterilen Bilginer, New York'taki törende 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Bilginer, "Ödülün kendimden çok Türkiye'ye gitmesinden dolayı çok mutluyum" diyerek de büyük alkış aldı. Müzik ve Drama Sanatları Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve sayısız başarıya imza atan 65 yaşındaki oyuncu, bu alanda ödül alan ilk Türk oyuncu oldu.

Dizi sektörünün Oscar'ı olarak kabul edilen Emmy'de tarihe geçen Bilginer, sosyal medyaya damga vurdu.

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