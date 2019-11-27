Kış yaklaşırken Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın aklı yazda kaldı. Dün iddialı bir paylaşıma imza atan İrlandalı model, bu karenin altına da "Her zaman yazın peşinde" notu düştü. Chloe'nun bu karesi binlerce beğeni aldı.
Kış yaklaşırken Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın aklı yazda kaldı. Dün iddialı bir paylaşıma imza atan İrlandalı model, bu karenin altına da "Her zaman yazın peşinde" notu düştü. Chloe'nun bu karesi binlerce beğeni aldı.
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