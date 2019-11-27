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  • 27.11.2019
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'ın eski eşi 'ın aklı yazda kaldı

Kış yaklaşırken 'ın eski eşi 'ın aklı yazda kaldı. Dün iddialı bir paylaşıma imza atan İrlandalı model, bu karenin altına da "Her zaman yazın peşinde" notu düştü. Chloe'nun bu karesi binlerce beğeni aldı.

Yazın peşine düştü

Kış yaklaşırken 'ın eski eşi 'ın aklı yazda kaldı. Dün iddialı bir paylaşıma imza atan İrlandalı model, bu karenin altına da "Her zaman yazın peşinde" notu düştü. Chloe'nun bu karesi binlerce beğeni aldı.

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