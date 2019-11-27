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  • 27.11.2019
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İğne ipliğe dönen zayıflama nedenini açıkladı!

Son dönemde iğne ipliğe dönen , zayıflama nedenini açıkladı. Önceki gün Akmerkez'de soruları yanıtlayan Deniz, "Alerjim yüzünden kilo verdim. Şu an çok sağlıklıyım" dedi.

Alerjik vaka!

Son dönemde iğne ipliğe dönen Dilan Çiçek Deniz, zayıflama nedenini açıkladı. Önceki gün Akmerkez'de soruları yanıtlayan Deniz, "Alerjim yüzünden kilo verdim. Şu an çok sağlıklıyım" dedi.

Aydın HAMZA

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