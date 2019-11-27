Son dönemde iğne ipliğe dönen Dilan Çiçek Deniz, zayıflama nedenini açıkladı. Önceki gün Akmerkez'de soruları yanıtlayan Deniz, "Alerjim yüzünden kilo verdim. Şu an çok sağlıklıyım" dedi.
Aydın HAMZA
Son dönemde iğne ipliğe dönen Dilan Çiçek Deniz, zayıflama nedenini açıkladı. Önceki gün Akmerkez'de soruları yanıtlayan Deniz, "Alerjim yüzünden kilo verdim. Şu an çok sağlıklıyım" dedi.
Aydın HAMZA
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