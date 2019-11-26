Nisan'da ikizleri Alin ve Lina'ya kavuşan Pelin Akil ile Anıl Altan, önceki gün mutluluk pozu verdi. Ailesiyle yatak keyfi yapan Altan, bu kareye "Zamanı durdurabilirsiniz" notu düştü.
Nisan'da ikizleri Alin ve Lina'ya kavuşan Pelin Akil ile Anıl Altan, önceki gün mutluluk pozu verdi. Ailesiyle yatak keyfi yapan Altan, bu kareye "Zamanı durdurabilirsiniz" notu düştü.
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