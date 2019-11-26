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  • 26.11.2019
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İkizleri Alin ve Lina'ya kavuşan ile 'dan mutluluk pozu

Nisan'da ikizleri Alin ve Lina'ya kavuşan ile , önceki gün mutluluk pozu verdi. Ailesiyle yatak keyfi yapan Altan, bu kareye "Zamanı durdurabilirsiniz" notu düştü.

4x4 mutluluk

Nisan'da ikizleri Alin ve Lina'ya kavuşan Pelin Akil ile Anıl Altan, önceki gün mutluluk pozu verdi. Ailesiyle yatak keyfi yapan Altan, bu kareye "Zamanı durdurabilirsiniz" notu düştü.

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