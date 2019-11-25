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  • 25.11.2019
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Şarkıcı 11 yıl sonra geri döndü

90'LI yıllardan beri müzik piyasasında olan şarkıcı , 11 yıl aradan sonra 'nun 'Biliyorsun' isimli şarkısıyle sahnelere döndü. Her Çarşamba Taksim Kapı 55 adlı mekanda sevenlerinin karşısına çıkıyor.

11 yıl sonra geri döndü
90'LI yıllardan beri müzik piyasasında olan şarkıcı , 11 yıl aradan sonra 'nun 'Biliyorsun' isimli şarkısıyle sahnelere döndü. Her Çarşamba Taksim Kapı 55 adlı mekanda sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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