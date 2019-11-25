90'LI yıllardan beri müzik piyasasında olan şarkıcı Güray Eralp, 11 yıl aradan sonra Sezen Aksu'nun 'Biliyorsun' isimli şarkısıyle sahnelere döndü. Her Çarşamba Taksim Kapı 55 adlı mekanda sevenlerinin karşısına çıkıyor.
90'LI yıllardan beri müzik piyasasında olan şarkıcı Güray Eralp, 11 yıl aradan sonra Sezen Aksu'nun 'Biliyorsun' isimli şarkısıyle sahnelere döndü. Her Çarşamba Taksim Kapı 55 adlı mekanda sevenlerinin karşısına çıkıyor.
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