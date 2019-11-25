Memleketi gezecekler

Aysun ve Ali Kocatepe, önceki akşam Pera Adalı Restaurant'ta bir davetteydi. Ünlü çift, 'Bu Memleket Hepimizin' şarkısını tüm Türkiye'ye duyurmak için turneye çıkacaklarını söyledi. Aysun ve Ali Kocatepe, önceki akşam Pera Adalı Restaurant'ta bir davetteydi. Ünlü çift, 'Bu Memleket Hepimizin' şarkısını tüm Türkiye'ye duyurmak için turneye çıkacaklarını söyledi.
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