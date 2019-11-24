Son günlerde 'Alev Alev' adlı cover'ı ile adından söz ettiren sanatçı Ebru Yaşar, alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Spor giyimi ve doğal hali ile vitrinleri inceleyen Yaşar, daha sonra özel aracı ile ayrıldı. Son günlerde 'Alev Alev' adlı cover'ı ile adından söz ettiren sanatçı Ebru Yaşar, alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Spor giyimi ve doğal hali ile vitrinleri inceleyen Yaşar, daha sonra özel aracı ile ayrıldı.
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