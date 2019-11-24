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  • 24.11.2019
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alışverişte görüldü

Son günlerde '' adlı cover'ı ile adından söz ettiren sanatçı , alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Spor giyimi ve doğal hali ile vitrinleri inceleyen Yaşar, daha sonra özel aracı ile ayrıldı.

Doğal Ebru
Son günlerde '' adlı cover'ı ile adından söz ettiren sanatçı Ebru Yaşar, alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Spor giyimi ve doğal hali ile vitrinleri inceleyen Yaşar, daha sonra özel aracı ile ayrıldı.

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