Ziyafetin bedeli 3 bin 900 TL! Nusret, Dubai'deki restoranının menüsünü paylaştı

Dünyanın dört bir yanında açtığı restoranlar ve sosyal medya şovları kadar yüksek fiyatlarıyla da olay olan Nusret Gökçe, önceki gün Dubai'deki dükkanından paylaşım yaptı. Nusret, Instagram'da mekanın menüsünü paylaştı.
Menüde 'Golden Ottoman Steak' yani Osmanlı altın bifteğin fiyatı dikkat çekiciydi.
24 ayar altın kaplama bifteğin Dubaili müşterileri servis bedeli tam 2500 AED yani yaklaşık 3 bin 900 lira...
Menüde 'Golden Ottoman Steak' yani Osmanlı altın bifteğin fiyatı dikkat çekiciydi.
24 ayar altın kaplama bifteğin Dubaili müşterileri servis bedeli tam 2500 AED yani yaklaşık 3 bin 900 lira...
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