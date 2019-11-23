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  • 23.11.2019
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Ziyafetin bedeli 3 bin 900 TL! Nusret, Dubai'deki restoranının menüsünü paylaştı

, önceki gün Dubai'deki dükkanının menüsünü 'dan paylaştı. Menüde '' yani Osmanlı altın bifteğin fiyatı tam 3900 liraydı.

Ziyafetin bedeli 3 bin 900 TL
Dünyanın dört bir yanında açtığı restoranlar ve sosyal medya şovları kadar yüksek fiyatlarıyla da olay olan Nusret Gökçe, önceki gün Dubai'deki dükkanından paylaşım yaptı. Nusret, 'da mekanın menüsünü paylaştı.



Menüde '' yani Osmanlı altın bifteğin fiyatı dikkat çekiciydi.



24 ayar altın kaplama bifteğin Dubaili müşterileri servis bedeli tam 2500 AED yani yaklaşık 3 bin 900 lira...




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