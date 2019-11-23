Pop müziğin güçlü ismi Bengü, 'Günaydın' adlı şarkısına klip çekti. Söz ve müziği Melda Gürbey'e, düzenlemesi Tarık İster'e ait olan şarkının klibini Ulaş Elgin yönetti. Başarılı şarkıcı, 4 ayrı dekor hazırlanan ve 40 kişinin çalıştığı klipte; 70'lerden ilham alınan kostümlerde bohem tarz sergiledi.
- Saklambaç
- 23.11.2019
- Gazete
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