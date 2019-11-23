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  • 23.11.2019
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, 'Günaydın' adlı şarkısına klip çekti! Kostümlerde bohem tarz dikkat çekti

güçlü ismi , 'Günaydın' adlı şarkısına klip çekti. Söz ve müziği 'e, düzenlemesi 'e ait olan şarkının klibini yönetti. şarkıcı, 4 ayrı dekor hazırlanan ve 40 kişinin çalıştığı klipte; 70'lerden ilham alınan kostümlerde bohem tarz sergiledi.

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