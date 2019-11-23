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  • 23.11.2019
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'nin bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı! Tam bir kitap kurdu...

Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan 'nin bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. 19 yaşındaki popçu, girdiği kitapçıda tam iki saat kalarak kitapları inceledi. Buradan tam 12 adet kitap alan genç popçu, "Küçüklüğümden beri çok ağır kitaplar okurum. kitaplarını çok severim ama şimdi tarih kitapları aldım" dedi.

Kitap kurdu Tilki
Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan 'nin bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. 19 yaşındaki popçu, girdiği kitapçıda tam iki saat kalarak kitapları inceledi.



Buradan tam 12 adet kitap alan genç popçu, "Küçüklüğümden beri çok ağır kitaplar okurum. kitaplarını çok severim ama şimdi tarih kitapları aldım" dedi.

AYDIN HAMZA

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