Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan Aleyna Tilki'nin bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. 19 yaşındaki popçu, girdiği kitapçıda tam iki saat kalarak kitapları inceledi.
Buradan tam 12 adet kitap alan genç popçu, "Küçüklüğümden beri çok ağır kitaplar okurum. Kişisel gelişim kitaplarını çok severim ama şimdi tarih kitapları aldım" dedi.
AYDIN HAMZA
Buradan tam 12 adet kitap alan genç popçu, "Küçüklüğümden beri çok ağır kitaplar okurum. Kişisel gelişim kitaplarını çok severim ama şimdi tarih kitapları aldım" dedi.
AYDIN HAMZA
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