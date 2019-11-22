Estetik ameliyatlarla yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, Hadise'nin paylaşımından sonra alarma geçti. Pekkan, Hadise'nin Photoshop'suz paylaşımında ellerindeki kırışıklıklarla sosyal medyada olay olmuştu.



Hadise'nin Photoshop'suz paylaştığı bu kare, Süperstar'ı kızdırmıştı.

Kendi yayınladığı fotoğraflarda kırışıklıklara Photoshop hilesiyle müdahale eden Süperstar, başkalarının paylaşımlarında ise temkinli davrandı. 73 yaşındaki sanatçı, önceki gün kuaförüyle poz verirken ellerini cebine soktu.



73 yaşındaki sanatçı, kendi paylaşımlarında teknolojik hilelere başvuruyor.