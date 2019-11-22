Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.11.2019
  • Gazete

’nin paylaştığı fotoğrafla olay olan tedbirini aldı! Bakın larını nasıl sakladı

’nin paylaştığı fotoğrafta elinde görünen larla olay olan , tedbirini aldı. 73 yaşındaki , kendi paylaştığı karelerde Photoshop yaptı, kuaförüyle poz verirken ise elini cebine sakladı!

Elde var panik!

Estetik ameliyatlarla yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, 'nin paylaşımından sonra alarma geçti. Pekkan, Hadise'nin Photoshop'suz paylaşımında ellerindeki kırışıklıklarla sosyal medyada olay olmuştu.


Hadise'nin Photoshop'suz paylaştığı bu kare, Süperstar'ı kızdırmıştı.

Kendi yayınladığı fotoğraflarda lara Photoshop hilesiyle müdahale eden , başkalarının paylaşımlarında ise temkinli davrandı. 73 yaşındaki sanatçı, önceki gün kuaförüyle poz verirken ellerini cebine soktu.


73 yaşındaki sanatçı, kendi paylaşımlarında teknolojik hilelere başvuruyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHadise’nin paylaştığı fotoğrafla olay olan Ajda Pekkan tedbirini aldı! Bakın kırışıklıklarını nasıl sakladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri