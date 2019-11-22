Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, önceki gün 19 yaşına bastı. Güzel oyuncu, ailece yaptıkları kutlamada çekilen bu kareleri kalp emojisiyle paylaştı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, önceki gün 19 yaşına bastı. Güzel oyuncu, ailece yaptıkları kutlamada çekilen bu kareleri kalp emojisiyle paylaştı
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