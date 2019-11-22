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  • 22.11.2019
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ve oğulları 'ın doğum gününü kutladı

ve 'un oğulları , önceki gün 19 yaşına bastı. Güzel oyuncu, ailece yaptıkları kutlamada çekilen bu kareleri kalp emojisiyle paylaştı

Candan tebrık
ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, önceki gün 19 yaşına bastı. Güzel oyuncu, ailece yaptıkları kutlamada çekilen bu kareleri kalp emojisiyle paylaştı

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