Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.11.2019
  • Gazete

marjinalliğin dozunu kaçırdı! Kaçık çoraplarıyla şaşkınlık yarattı...

Popçu , marjinalliğin dozunu kaçırdı! Önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir parti çıkışı görüntülenen 19 yaşındaki Tilki'nin, kaçık naylon çorapları ve gece taktığı güneş gözlüğü şaşkınlık yarattı.

Kaçık Aleyna

Popçu Aleyna Tilki, marjinalliğin dozunu kaçırdı! Önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir parti çıkışı görüntülenen 19 yaşındaki Tilki'nin, kaçık naylon çorapları ve gece taktığı güneş gözlüğü şaşkınlık yarattı.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAleyna Tilki marjinalliğin dozunu kaçırdı! Kaçık çoraplarıyla şaşkınlık yarattı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri